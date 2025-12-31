Veja todos os resultados da Mega da Virada desde a primeira edição

Concurso especial criado em 2009 já premiou dezenas de apostas e se tornou o maior sorteio das loterias brasileiras

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Criada em 2009, a Mega da Virada se consolidou como o concurso mais aguardado do calendário das Loterias Caixa. Realizado sempre no dia 31 de dezembro, o sorteio especial não acumula e já distribuiu prêmios históricos ao longo dos anos.

Desde a primeira edição, mais de 130 apostas já acertaram as seis dezenas. Em vários concursos, o prêmio foi dividido entre dois ou mais ganhadores, inclusive com registros de apostas premiadas em diferentes estados do país.

Confira abaixo todos os resultados da Mega da Virada, do concurso inaugural até o mais recente:

2009 – 10, 27, 40, 46, 49, 58

2010 – 02, 10, 34, 37, 43, 50

2011 – 03, 04, 29, 36, 45, 55

2012 – 14, 32, 33, 36, 41, 52

2013 – 20, 30, 36, 38, 47, 53

2014 – 01, 05, 11, 16, 20, 56

2015 – 02, 18, 31, 42, 51, 56

2016 – 05, 11, 22, 24, 51, 53

2017 – 03, 06, 10, 17, 34, 37

2018 – 05, 10, 12, 18, 25, 33

2019 – 03, 35, 38, 40, 57, 58

2020 – 17, 20, 22, 35, 41, 42

2021 – 12, 15, 23, 32, 33, 46

2022 – 04, 05, 10, 34, 58, 59

2023 – 21, 24, 33, 41, 48, 56

2024 – 01, 17, 19, 29, 50, 57

Ao longo da história, alguns números se repetiram com maior frequência, como o 10, que já foi sorteado cinco vezes, além do 5, 33 e 36, que apareceram quatro vezes cada.

Os sorteios da Mega da Virada são realizados em São Paulo e contam com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados e o rateio do prêmio ficam disponíveis no site das Loterias Caixa logo após o encerramento do concurso.

A edição de 2025 promete entrar para a história, com estimativa de prêmio em torno de R$ 1 bilhão, reforçando a Mega da Virada como o maior evento das loterias no Brasil.