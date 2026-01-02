Cartão do estudante: brasileiros entre 15 e 29 anos têm direito a um benefício que garante diversas vantagens

Conhecido como ID Jovem, programa federal oferece meia-entrada em eventos e até transporte gratuito para jovens de baixa renda

Gabriel Yuri Souto - 02 de janeiro de 2026

Muitos jovens brasileiros deixam de aproveitar um benefício que pode gerar economia e ampliar o acesso à cultura, lazer e mobilidade.

Trata-se do ID Jovem, também chamado de Identidade Jovem, um documento digital gratuito criado pelo Governo Federal para garantir direitos a jovens de baixa renda em todo o país.

Apesar de ser popularmente associado ao “cartão do estudante”, o ID Jovem não exige matrícula em escola ou faculdade. O benefício é voltado principalmente à faixa etária e à renda familiar, funcionando como uma ferramenta de inclusão social.

Podem solicitar o ID Jovem brasileiros com idade entre 15 e 29 anos, que pertençam a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com dados atualizados. Também é necessário possuir o Número de Identificação Social (NIS) ativo.

Entre as principais vantagens garantidas pelo documento está a meia-entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos, como shows, cinemas, teatros e partidas esportivas.

Além disso, o ID Jovem assegura duas vagas gratuitas por veículo no transporte interestadual convencional, como ônibus, trens ou embarcações.

Caso essas vagas gratuitas já estejam preenchidas, o jovem ainda tem direito a 50% de desconto em mais duas vagas no mesmo transporte. O benefício pode representar uma economia significativa para quem precisa viajar entre estados.

A emissão do ID Jovem é totalmente gratuita e feita de forma digital. O documento pode ser gerado pelo site oficial do governo ou pelo aplicativo ID Jovem, disponível para celulares.

Para emitir, basta informar nome completo, data de nascimento e o número do NIS. O cartão pode ser apresentado diretamente no celular ou impresso.

A validade do ID Jovem é de 180 dias, com possibilidade de renovação, desde que o cadastro no CadÚnico esteja atualizado. Caso os dados estejam desatualizados, o sistema pode bloquear a emissão até a regularização.

O programa é visto como uma forma de ampliar o acesso de jovens de baixa renda a oportunidades que, muitas vezes, ficam restritas a quem pode pagar. Ao facilitar o acesso a eventos e deslocamentos, o ID Jovem ajuda a reduzir desigualdades e estimular a participação social.

