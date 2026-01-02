Festa de Réveillon em Aparecida de Goiânia termina com denúncias de agressões, furtos e golpe

Parte das situações foi atendida pela PM, havendo, inclusive, prisão em flagrante em um dos casos

Paulo Roberto Belém - 02 de janeiro de 2026

Dois homens brigaram sem ser contidos. (Foto: Reprodução)

Uma festa de Réveillon em Aparecida de Goiânia se transformou em um ambiente que, além da comemoração da virada do ano, foi palco de diversas ocorrências criminosas, envolvendo agressões, furto de celular, briga conjugal e estelionato.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre dois homens, que teria ocorrido no Cel da OAB. Pelas imagens, a confusão ocorreu de forma deliberada, sem que qualquer pessoa tentasse separá-los.

Em outra situação, um jovem de 24 anos teve o celular furtado por um homem de 44 anos. O aparelho teria sido retirado do bolso da vítima enquanto ela estava com as mãos ocupadas, segurando uma mesa no local.

Foi a própria vítima quem buscou ajuda. A equipe de segurança conseguiu conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar (PM). O homem foi preso em flagrante pelo furto e, no carro dele, foram encontrados outros aparelhos de procedência desconhecida.

Também foi registrada, na Festa de Réveillon Eclipse, a agressão de um homem contra a companheira, de 34 anos. Ela também acionou a PM e denunciou que levou socos do suspeito, que teria fugido do local após o crime.

A mulher foi orientada pelos militares a procurar a Delegacia da Mulher para registrar a ocorrência. As agressões, inclusive, causaram ferimentos em seu rosto.

Outro crime contra o patrimônio também ocorreu durante a festa de Réveillon, desta vez classificado como estelionato. Um garçom do evento, de 35 anos, procurou a Polícia Civil (PC) após vender produtos do bar a um homem de idade não informada.

O profissional relatou que os R$ 500 recebidos via pagamento por Pix foram posteriormente contestados na conta utilizada para o recebimento. No entanto, o trabalhador garante que realizou a entrega dos itens adquiridos pelo suspeito.

A reportagem entrou em contato com a organização do Réveillon Eclipse pelo Instagram, mas até o fechamento da matéria não houve resposta. O espaço segue aberto.

