Meteorologia alerta para chuvas acima de 100 mm nos próximos dias em Goiás

Cenário pode ocasionar transtornos como alagamentos, transbordamento de rios e acelerar processos de erosão

Davi Galvão - 02 de janeiro de 2026

Tempestades podem causar alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para a ocorrência de tempestades em todo o estado, com volumes de chuva que podem ultrapassar 100 milímetros em um período de cinco dias em diversas regiões de Goiás.

De acordo com o órgão, o cenário é causado pela combinação de calor e alta umidade, que deve influenciar diretamente as condições do tempo nos próximos dias.

Assim, o contexto favorece a formação de pancadas de chuva, algumas com intensidade elevada e potencial para tempestades. Há risco aumentado para rajadas de vento, descargas elétricas e, de forma pontual, ocorrência de granizo.

Com isso, o risco hidrológico se torna elevado, já que o solo pode atingir rapidamente o ponto de saturação, aumentando a possibilidade de alagamentos em áreas urbanas e transbordamento de córregos e ribeirões.

Nas rodovias, a recomendação é de atenção redobrada, especialmente em estradas não pavimentadas nas regiões Norte e Nordeste do estado, onde a combinação de chuva intensa, lama e processos de erosão pode dificultar o tráfego.

No campo, o excesso de umidade também pode trazer impactos. Segundo o alerta, as condições do solo podem impedir ou dificultar a operação de máquinas agrícolas durante o período de instabilidade, afetando atividades de plantio e manejo.

No recorte desde sábado (03), a previsão é de 15 mm de chuvas, com os termômetros variando entre 19 °C e 32 °C em Goiânia e Rio Verde.

Anápolis também pode esperar o mesmo volume pluviométrico, mas com a temperatura ligeiramente mais amena, entre 19 °C e 30 °C.

