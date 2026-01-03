Caiado comenta ataque dos EUA à Venezuela:”dia da libertação”

Governador de Goiás utilizou as redes sociais para comentar as notícias recentes após o anúncio de Donald Trump

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

Governador de Goiás destacou que o dia deveria “entrar para a história”. (Foto: Divulgação/Reprodução)

Em meio às notícias recentes sobre o ataque dos Estados Unidos (EUA) à Venezuela, ocorrido durante a madrugada deste sábado (03), Ronaldo Caiado (UB) utilizou as redes sociais para comentar os fatos.

Após o anúncio do presidente americano Donald Trump de que Nicolás Maduro e a esposa haviam sido capturados durante o ataque, o governador de Goiás realizou uma publicação no Instagram em que destacou que este dia deveria entrar para a história.

“Que este 3 de janeiro entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano, oprimido há mais de 20 anos pela narcoditadura chavista. Que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país”, disse no post.

Em contrapartida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se posicionou, afirmando ser uma violação do direito internacional e que os EUA “ultrapassam uma linha inaceitável”.

Conforme comunicado divulgado pelo governo venezuelano, a “agressão militar” dos Estados Unidos foi marcada por múltiplas explosões que atingiram Caracas e outras regiões do país durante a madrugada.

Diante da situação, a Venezuela precisou decretar estado de emergência nacional e mobilizar as forças de defesa.

