Cimehgo alerta para fenômeno que fará Goiás ter tempestades recorrentes nos próximos dias

Órgão explicou o que será formado sobre o estado, divulgando os níveis pluviométricos e o calor em cada região

Paulo Roberto Belém - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Camila Vaz/Portal 6)

Para o primeiro domingo do ano (04), a previsão do tempo indica a ocorrência da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em Goiás, com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) explicando o fenômeno.

Segundo o órgão, o estado será atingido por um corredor de umidade que transporta o vapor de água da Amazônia através do Brasil Central até a região Sudeste do país.

Assim, o fenômeno vai aumentar significativamente a nebulosidade, provocando chuvas frequentes e volumosas nos próximos dias.

Por conta dessa instabilidade, o risco de tempestades é elevado, com o Cihmego recomendando atenção redobrada à ocorrência de raios e rajadas de vento fortes no território goiano.

Onde ocorrerem, pode chover entre 20 e 30 mm/hora ou 50mm/dia, com os ventos alcançando velocidade de mais de 50 km/h, podendo, ainda, cair granizo.

Agora, pegando a média do estado, os índices pluviométricos estão elevados. Norte e Leste tem 45 mm, Centro e Oeste 40 mm e Sul e Sudoeste com 35 mm. Sobre as temperaturas, o calor predomina. Na média, fará 33° C e 34° C em todas as regiões.

Localmente falando, Goiânia e as cidades da região Metropolitana devem ter sol e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 20 mm, com a temperatura máxima podendo chegar aos 32°C.

Anápolis, o mesmo cenário, chovendo um pouco mais: 25 mm. Quanto ao calor, ele deve ser de 30° C. Rio Verde, no Sudoeste, a mesma situação da capital quanto ao índice de chuva e de temperatura.

Com o cenário da possibilidade das tempestades, o alerta é quanto aos cuidados básicos em condições assim, ligados à segurança, principalmente. A dica é evitar deslocamentos desnecessários.

