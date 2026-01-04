Adeus, pisos e azulejos: nova técnica promete reformar sua casa sem fazer sujeira e pagando bem pouco

Placas decorativas autocolantes surgem como alternativa barata e prática para renovar ambientes sem quebra-quebra

Isabella Valverde - 04 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela)

Reformar a casa sem obra, poeira ou entulho deixou de ser promessa e virou realidade com o uso das placas decorativas autocolantes.

Cada vez mais populares no Brasil, elas permitem renovar paredes, cozinhas e até banheiros sem retirar pisos ou azulejos antigos, oferecendo uma solução rápida e acessível.

As placas são feitas, em geral, de PVC, vinil ou materiais sintéticos leves, com verso autocolante. Basta retirar a película protetora e aplicar diretamente sobre superfícies lisas, como cerâmica, porcelanato, drywall ou paredes pintadas. O processo dispensa argamassa, rejunte e mão de obra especializada.

Um dos principais atrativos é o preço. Existem modelos simples e decorativos que custam pouco e permitem transformar um ambiente inteiro gastando bem menos do que em uma reforma tradicional.

Por isso, as placas autocolantes se tornaram opção frequente em imóveis alugados ou para quem busca mudança visual sem investimento alto.

Outro ponto forte é a variedade de estilos. Há opções que imitam azulejo hidráulico, mármore, cimento queimado, tijolinho e até madeira.

Algumas versões são resistentes à umidade, o que amplia o uso em cozinhas e lavabos, desde que não haja contato direto com calor excessivo ou água constante.

A instalação rápida também chama atenção. Em poucas horas, um ambiente pode ganhar cara nova, sem sujeira e sem interromper a rotina da casa. Além disso, a limpeza costuma ser simples, feita apenas com pano úmido.

Especialistas recomendam apenas atenção à preparação da superfície, que deve estar limpa, seca e sem irregularidades. Embora sejam práticas, as placas não substituem reformas estruturais e têm durabilidade menor que revestimentos convencionais.

Com custo baixo, aplicação simples e resultado imediato, as placas decorativas autocolantes vêm se consolidando como uma das formas mais fáceis de renovar a casa sem dor de cabeça.

