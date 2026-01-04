Corpo em estado de decomposição é encontrado dentro de casa em Goiânia

Irmãos da vítima o encontraram e acionaram equipes do Samu, que estiveram no local

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2026

Imagem mostra viaturas do samu em frente a casa de homem encontrado morto em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem de 48 anos, identificado como Wanderson Freitas Monteiro, foi encontrado morto pelo próprio irmão dentro da residência onde morava, no Residencial Solar Bougainville, em Goiânia, na manhã deste domingo (04).

Por volta das 10h, o familiar foi até o imóvel, onde a vítima vivia sozinha, mas não obteve resposta, mesmo após chamá-lo diversas vezes. Em determinado momento, ele relatou ter ouvido um murmúrio e visto um vulto caído no chão.

Assustado, ele acionou uma irmã que possuía a chave reserva. Após abrir o portão, os dois entraram na casa e encontraram Wanderson caído no chão, com lesões no abdômen e nas pernas, além de queimaduras e manchas de sangue que se estendiam do quarto até a sala.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) foram acionadas e compareceram ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e, após tentativas de reanimação, constatou o óbito.

Durante a perícia, não foram encontrados indícios de arrombamento, sinais de violência física ou de luta em nenhum dos cômodos. Também foram observadas diversas bolhas no corpo, o que pode indicar alterações relacionadas ao estado de saúde da vítima.

O corpo estava em estado avançado de decomposição, o que, segundo a análise preliminar, pode indicar a presença de alguma comorbidade que tenha causado fragilidade do sistema vascular e/ou capilar, acelerando o processo de decomposição e justificando o sangramento encontrado no local.

A suspeita dos familiares é de que os ferimentos tenham sido causados pela própria vítima, que costumava acender madeira para cozinhar e era alcoólatra.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no endereço para a remoção do corpo. Um exame de necropsia irá apontar a causa da morte.

