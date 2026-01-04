Fenômeno meteorológico deve causar tempestades severas de até 50 mm em Goiás durante a semana; confira previsão do tempo

Situação atinge todas as regiões do estado, colocando quase 200 cidades sob risco de temporais

Natália Sezil
Meteorologia faz alerta para tempestades de até 55 mm em Goiás; veja previsão do tempo. Defesa Civil
Tempestades podem causar alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um fenômeno meteorológico deve causar tempestades severas em Goiás já nos primeiros dias de 2026, conforme aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Trata-se da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), cuja primeira formação do ano acontece nesta segunda-feira (05). A ZCAS é um corredor de umidade que percorre todo o país, transportando o vapor de água da Amazônia até a região Sudeste, passando pelo Brasil Central.

A formação aumenta significativamente a nebulosidade em todo o estado, provoca chuvas frequentes e volumosas ao longo de dias. Já que causa instabilidade, há o alto risco de tempestades, o que demanda atenção redobrada para a ocorrência de raios e rajadas de vento fortes.

O fenômeno coloca 190 cidades goianas sob risco potencial para temporais localizados, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem ultrapassar os 50 km/h.

O alerta vale para todas as regiões de Goiás. Apesar das chuvas isoladas, o sol também deve aparecer em todo o estado. As áreas mais afetadas são a Norte, Oeste e Leste: nas três, há previsão de 50 mm de chuva.

Na região Central, a expectativa é de 40 mm. No Sul, é de 35 mm. Já no Sudoeste, espera-se 30 mm de precipitação. As temperaturas vão de dias mais frescos até o “calorão” – variam entre 18°C e 34°C.

O Cimehgo destaca algumas cidades onde deve chover mais. Cocalzinho, a 133 km de Goiânia, pode esperar 25 mm de chuva. Ceres, Goianésia, Morrinhos, Porangatu e São João da Paraúna, 20 mm.

Para Cristalina, Montes Claros e Rubiataba, a previsão é de 18 mm. Já para Goiânia e Anápolis, é de 15 mm.

É o mesmo caso de Araguapaz, Aruanã, Caiapônia, Crixás, Doverlândia, Firminópolis, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Santa Helena e Três Ranchos.

Confira as cidades com alerta de tempestade:

  • Abadia de Goiás;
  • Abadiânia;
  • Acreúna;
  • Adelândia;
  • Água Fria de Goiás;
  • Água Limpa;
  • Águas Lindas de Goiás;
  • Alexânia;
  • Aloândia;
  • Americano do Brasil;
  • Amorinópolis;
  • Anápolis;
  • Anhanguera;
  • Anicuns;
  • Aparecida de Goiânia;
  • Aparecida do Rio Doce;
  • Aporé;
  • Araçu;
  • Aragarças;
  • Aragoiânia;
  • Araguapaz;
  • Arenópolis;
  • Aruanã;
  • Aurilândia;
  • Avelinópolis;
  • Baliza;
  • Barro Alto;
  • Bela Vista de Goiás;
  • Bom Jardim de Goiás;
  • Bom Jesus de Goiás;
  • Bonfinópolis;
  • Brazabrantes;
  • Britânia;
  • Buriti Alegre;
  • Buriti de Goiás;
  • Cabeceiras;
  • Cachoeira Alta;
  • Cachoeira de Goiás;
  • Cachoeira Dourada;
  • Caçu;
  • Caiapônia;
  • Caldas Novas;
  • Caldazinha;
  • Campestre de Goiás;
  • Campo Alegre de Goiás;
  • Campo Limpo de Goiás;
  • Carmo do Rio Verde;
  • Castelândia;
  • Catalão;
  • Caturaí;
  • Cezarina;
  • Chapadão do Céu;
  • Cidade Ocidental;
  • Cocalzinho de Goiás;
  • Córrego do Ouro;
  • Corumbá de Goiás;
  • Corumbaíba;
  • Cristalina;
  • Cristianópolis;
  • Cromínia;
  • Cumari;
  • Damolândia;
  • Davinópolis;
  • Diorama;
  • Doverlândia;
  • Edealina;
  • Edéia;
  • Faina;
  • Fazenda Nova;
  • Firminópolis;
  • Formosa;
  • Gameleira de Goiás;
  • Goianápolis;
  • Goiandira;
  • Goianira;
  • Goiás;
  • Goiatuba;
  • Gouvelândia;
  • Guapó;
  • Guaraíta;
  • Heitoraí;
  • Hidrolândia;
  • Inaciolândia;
  • Indiara;
  • Inhumas;
  • Ipameri;
  • Iporá;
  • Israelândia;
  • Itaberaí;
  • Itaguari;
  • Itaguaru;
  • Itajá;
  • Itapaci;
  • Itapirapuã;
  • Itapuranga;
  • Itarumã;
  • Itauçu;
  • Itumbiara;
  • Ivolândia;
  • Jandaia;
  • Jaraguá;
  • Jataí;
  • Jaupaci;
  • Jesúpolis;
  • Joviânia;
  • Jussara;
  • Lagoa Santa;
  • Leopoldo de Bulhões;
  • Luziânia;
  • Mairipotaba;
  • Marzagão;
  • Matrinchã;
  • Maurilândia;
  • Mineiros;
  • Moiporá;
  • Montes Claros de Goiás;
  • Montividiu;
  • Morrinhos;
  • Morro Agudo de Goiás;
  • Mossâmedes;
  • Mozarlândia;
  • Nazário;
  • Nerópolis;
  • Nova América;
  • Nova Aurora;
  • Nova Veneza;
  • Novo Brasil;
  • Novo Gama;
  • Orizona;
  • Ouro Verde de Goiás;
  • Ouvidor;
  • Palestina de Goiás;
  • Palmeiras de Goiás;
  • Palmelo;
  • Palminópolis;
  • Panamá;
  • Paranaiguara;
  • Paraúna;
  • Perolândia;
  • Petrolina de Goiás;
  • Piracanjuba;
  • Piranhas;
  • Pirenópolis;
  • Pires do Rio;
  • Planaltina;
  • Pontalina;
  • Porteirão;
  • Portelândia;
  • Professor Jamil;
  • Quirinópolis;
  • Rianápolis;
  • Rio Quente;
  • Rio Verde;
  • Rubiataba;
  • Sanclerlândia;
  • Santa Bárbara de Goiás;
  • Santa Cruz de Goiás;
  • Santa Fé de Goiás;
  • Santa Helena de Goiás;
  • Santa Rita do Araguaia;
  • Santa Rita do Novo Destino;
  • Santa Rosa de Goiás;
  • Santa Terezinha de Goiás;
  • Santo Antônio da Barra;
  • Santo Antônio de Goiás;
  • Santo Antônio do Descoberto;
  • São Francisco de Goiás;
  • São João da Paraúna;
  • São Luís de Montes Belos;
  • São Miguel do Passa Quatro;
  • São Patrício;
  • São Simão;
  • Senador Canedo;
  • Serranópolis;
  • Silvânia;
  • Taquaral de Goiás;
  • Terezópolis de Goiás;
  • Três Ranchos;
  • Trindade;
  • Turvânia;
  • Turvelândia;
  • Uruana;
  • Urutaí;
  • Valparaíso de Goiás;
  • Varjão;
  • Vianópolis;
  • Vicentinópolis;
  • Vila Propício;
  • Goiânia;
  • São Luíz do Norte.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

