Fenômeno meteorológico deve causar tempestades severas de até 50 mm em Goiás durante a semana; confira previsão do tempo

Situação atinge todas as regiões do estado, colocando quase 200 cidades sob risco de temporais

Natália Sezil - 04 de janeiro de 2026

Tempestades podem causar alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um fenômeno meteorológico deve causar tempestades severas em Goiás já nos primeiros dias de 2026, conforme aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Trata-se da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), cuja primeira formação do ano acontece nesta segunda-feira (05). A ZCAS é um corredor de umidade que percorre todo o país, transportando o vapor de água da Amazônia até a região Sudeste, passando pelo Brasil Central.

A formação aumenta significativamente a nebulosidade em todo o estado, provoca chuvas frequentes e volumosas ao longo de dias. Já que causa instabilidade, há o alto risco de tempestades, o que demanda atenção redobrada para a ocorrência de raios e rajadas de vento fortes.

O fenômeno coloca 190 cidades goianas sob risco potencial para temporais localizados, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem ultrapassar os 50 km/h.

O alerta vale para todas as regiões de Goiás. Apesar das chuvas isoladas, o sol também deve aparecer em todo o estado. As áreas mais afetadas são a Norte, Oeste e Leste: nas três, há previsão de 50 mm de chuva.

Na região Central, a expectativa é de 40 mm. No Sul, é de 35 mm. Já no Sudoeste, espera-se 30 mm de precipitação. As temperaturas vão de dias mais frescos até o “calorão” – variam entre 18°C e 34°C.

O Cimehgo destaca algumas cidades onde deve chover mais. Cocalzinho, a 133 km de Goiânia, pode esperar 25 mm de chuva. Ceres, Goianésia, Morrinhos, Porangatu e São João da Paraúna, 20 mm.

Para Cristalina, Montes Claros e Rubiataba, a previsão é de 18 mm. Já para Goiânia e Anápolis, é de 15 mm.

É o mesmo caso de Araguapaz, Aruanã, Caiapônia, Crixás, Doverlândia, Firminópolis, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Santa Helena e Três Ranchos.

