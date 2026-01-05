Hóspede surta, chama segurança de “piranha” e quebra tudo em hotel famoso de Caldas Novas

Após ser contido, autor também afirmou que "a polícia era ele". Caso foi registrado na Polícia Civil

Da Redação - 05 de janeiro de 2026

Thermas Place é um hotel em Caldas Novas. (Foto: Reprodução/ Booking)

A noite de domingo (4) foi de tensão em um dos mais conhecidos hotéis de Caldas Novas, o Thermas Place.

Uma confusão que começou na área das piscinas terminou com a chegada da Polícia Militar (PM), um hóspede detido e um rastro de desordem.

Conforme apurado pelo Portal 6, a equipe de segurança do hotel, representada por uma funcionária, interveio em uma discussão para acalmar os ânimos.

No entanto, um dos hóspedes, de 27 anos, reagiu com extrema agressividade.

Ele teria passado a atacar verbalmente a segurança, ofendendo a honra dela com palavras de baixo calão, chegando a chamá-la de “piranha”.

Não satisfeito, o jovem teria afirmado ainda em tom de desafio: “a polícia sou eu”.

Além das agressões verbais, o hóspede também causou danos ao patrimônio do estabelecimento, quebrando lixeiras nas dependências internas do hotel. Tudo foi registrado.

A PM foi acionada e conduziu o rapaz à Central de Flagrantes da Polícia Civil. O caso registrado como injúria e dano.

Após os procedimentos de praxe , incluindo a passagem pelo Instituto Médico Legal (IML), o delegado plantonista deliberou pela lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o jovem foi liberado para responder em liberdade.

O Portal 6 entrou em contato com o estabelecimento, mas não houve retorno formal até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!