PM de folga mata jovem com tiro na cabeça em briga de trânsito em SP

Militar se entregou e foi preso. Ainda não se sabe qual foi o motivo da briga

Folhapress - 06 de janeiro de 2026

Jovem foi morto ainda dentro do carro. (Foto: Reprodução/TV Globo)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um policial militar de folga matou um jovem com um tiro na cabeça durante uma discussão de trânsito na zona norte de São Paulo, na tarde de segunda-feira (5). O agente se entregou e foi preso.

O caso ocorreu na rua Reverendo Carlos Wesly, na Brasilândia, por volta das 14h.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), o policial, Leandro de Souza Assis, 37, que estava de folga, se envolveu em uma discussão de trânsito com Bruno Lisboa Araújo, 21, que dirigia outro veículo.

Não foi divulgado o motivo da briga, mas o policial atirou e o jovem foi atingido ainda dentro do carro.

Araújo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Cachoeirinha, mas não resistiu.

O policial entregou-se no 72º DP (Vila Penteado), onde foi preso em flagrante sob suspeita de homicídio. Ele foi encaminhado para o presídio Romão Gomes.

A reportagem não tem informações sobre a defesa dele.

A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto.