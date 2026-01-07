Homem é queimado vivo dentro de casa no interior de Goiás; suspeito é detido

Homem teve diversos ferimentos pelo corpo e caso segue sendo investigado pela Polícia Civil

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2026

Imagem mostra homem em hospital. (Foto: Reprodução)

De forma brutal, um homem de 57 anos foi queimado vivo dentro da própria residência, localizada na Rua 32, em São Simão, na madrugada desta terça-feira (07).

Em relato à Polícia Militar (PM), a enteada da vítima, de 33 anos, que mora com ele, informou que havia saído por alguns minutos para chamar o irmão, que reside nas proximidades, para almoçar. Ao retornar ao imóvel, ela encontrou o padrasto em chamas, pedindo socorro.

A familiar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se deslocou até o local e prestou os primeiros socorros. Durante o trajeto até a unidade hospitalar, a vítima repetia diversas vezes o nome de um possível autor do ataque, na tentativa de identificá-lo, antes de perder a consciência.

Ainda no início das diligências, policiais militares localizaram um homem de 41 anos circulando de bicicleta nas proximidades do hospital. Ele foi reconhecido por um familiar da vítima e detido ainda durante a madrugada.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC), que apura as circunstâncias e a motivação do crime.

