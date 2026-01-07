Homem é queimado vivo dentro de casa no interior de Goiás; suspeito é detido
Homem teve diversos ferimentos pelo corpo e caso segue sendo investigado pela Polícia Civil
De forma brutal, um homem de 57 anos foi queimado vivo dentro da própria residência, localizada na Rua 32, em São Simão, na madrugada desta terça-feira (07).
Em relato à Polícia Militar (PM), a enteada da vítima, de 33 anos, que mora com ele, informou que havia saído por alguns minutos para chamar o irmão, que reside nas proximidades, para almoçar. Ao retornar ao imóvel, ela encontrou o padrasto em chamas, pedindo socorro.
A familiar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se deslocou até o local e prestou os primeiros socorros. Durante o trajeto até a unidade hospitalar, a vítima repetia diversas vezes o nome de um possível autor do ataque, na tentativa de identificá-lo, antes de perder a consciência.
Ainda no início das diligências, policiais militares localizaram um homem de 41 anos circulando de bicicleta nas proximidades do hospital. Ele foi reconhecido por um familiar da vítima e detido ainda durante a madrugada.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC), que apura as circunstâncias e a motivação do crime.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!