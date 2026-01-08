Uruguai quer retomar território brasileiro de mais de 200 km² após avanço de projeto bilionário

Área no Rio Grande do Sul volta ao centro do debate diplomático depois da instalação de um parque eólico de grande porte

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Uma antiga disputa territorial entre Brasil e Uruguai voltou à pauta internacional após o avanço de um projeto bilionário de energia renovável no sul do país.

O governo uruguaio retomou questionamentos sobre a soberania de uma área localizada no município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

A região em disputa é conhecida como Rincão de Artigas e possui cerca de 237 km². Embora esteja sob administração brasileira há décadas, o território é alvo de contestação por parte do Uruguai desde a década de 1930, quando surgiram divergências sobre a interpretação de marcos fronteiriços históricos.

O tema ganhou novo fôlego após a implantação do Parque Eólico Coxilha Negra, iniciado em 2022. O empreendimento envolve investimento estimado em R$ 2 bilhões, conta com 72 aerogeradores e foi projetado para abastecer aproximadamente 1,5 milhão de consumidores, o que elevou a importância econômica e estratégica da área.

Diante desse cenário, o Uruguai formalizou, em junho de 2025, uma nova queixa diplomática solicitando a revisão da fronteira. O argumento apresentado é a existência de um possível erro histórico na demarcação definida a partir de tratados firmados no século XIX, especialmente após o acordo de 1851.

Por outro lado, o Brasil sustenta que o território pertence legitimamente a Santana do Livramento. A presença administrativa brasileira na região é consolidada desde o início do século XX, com ocupação civil, infraestrutura pública e serviços regulares.

Apesar da sensibilidade do tema, autoridades dos dois países destacam que não há risco de conflito militar. Brasil e Uruguai mantêm relações historicamente amistosas e convivem de forma pacífica em cidades-gêmeas como Santana do Livramento e Rivera, separadas apenas por uma avenida.

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que o impasse será tratado exclusivamente por vias diplomáticas. Até o momento, não existe qualquer previsão de alteração territorial nem impacto nas operações do parque eólico, que segue funcionando normalmente.

Enquanto as discussões avançam no campo diplomático, o episódio reforça a relevância geopolítica da região, especialmente em um contexto global de transição para fontes de energia limpa e ampliação de investimentos estratégicos.

