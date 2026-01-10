Nem a Grande Muralha, nem as Pirâmides: NASA revela a única estrutura humana visível a olho nu do espaço

Nem a Grande Muralha da China nem as Pirâmides do Egito podem ser vistas da Estação Espacial Internacional

Gabriel Yuri Souto - 10 de janeiro de 2026

Uma estrutura moderna criada pelo ser humano acabou se destacando mais do que monumentos históricos quando observada a partir do espaço (Foto: Reprodução)

A NASA confirmou que a Grande Muralha da China e as Pirâmides do Egito não são visíveis a olho nu do espaço. Durante décadas, essa informação foi repetida em livros e programas de TV, mas agora a agência mostrou que é apenas um mito.

De acordo com os cientistas, somente uma estrutura construída pelo ser humano pode ser enxergada sem instrumentos a partir da Estação Espacial Internacional. Ela fica no sul da Espanha e é conhecida como “mar de plástico” de Almería.

Essa região agrícola se destaca por refletir a luz solar com grande intensidade. O brilho é causado por uma imensa área de estufas cobertas com plástico branco, que formam uma mancha clara visível até 400 quilômetros de altitude.

Mar de plástico que brilha até do espaço

Além disso, o complexo ocupa mais de 40 mil hectares e transformou uma área árida em um dos maiores polos agrícolas da Europa. Ele produz cerca de 3,5 milhões de toneladas de frutas e hortaliças por ano, como tomates, pimentões e pepinos.

O fenômeno foi confirmado em 2007 pelo astronauta espanhol Pedro Duque, que observou a região a olho nu durante uma missão. Depois disso, imagens de satélites, como as do Landsat 9, reforçaram o mesmo resultado.

A NASA explicou que o segredo está na quantidade de luz refletida pelos telhados das estufas. Esse efeito, chamado albedo, faz a superfície brilhar com força e se destacar do terreno ao redor.

Por outro lado, estruturas como a Grande Muralha da China se misturam ao relevo e às montanhas. Já as Pirâmides do Egito só aparecem em fotos feitas com lentes de alta potência, o que impede a observação a olho nu.

O mesmo acontece com outras construções modernas, como as ilhas artificiais de Dubai e a mina de Bingham Canyon, nos Estados Unidos. Elas são visíveis apenas com câmeras e equipamentos profissionais.

Impactos ambientais e curiosidades científicas

O brilho das estufas espanholas também tem impacto ambiental. Segundo pesquisadores, o aumento do albedo reduziu em 10% a temperatura local entre 1983 e 2006. Dessa forma, o fenômeno criou um efeito de resfriamento natural, diferente do que ocorre em áreas próximas.

No entanto, o uso intenso de plástico e água na agricultura da região preocupa especialistas. Há debates sobre reciclagem, descarte e sustentabilidade do modelo, que precisa se adaptar para reduzir os danos ambientais.

A NASA destacou que o mar de plástico de Almería é um exemplo de como a tecnologia humana consegue modificar o planeta de forma visível até do espaço. Ao mesmo tempo, o caso mostra como o avanço agrícola também exige responsabilidade e equilíbrio ambiental.

