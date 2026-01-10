Veteranos BBB 26: confira a lista atualizada dos ex-BBBs que podem estar confirmados

Nova edição estreia nesta segunda-feira (12) e aposta no retorno de ex-participantes para renovar o jogo e elevar o nível de estratégia dentro da casa

Gabriel Yuri Souto - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Globo decidiu mudar as regras do jogo e apostar alto no BBB 26. Pela primeira vez, a nova edição do reality vai reunir participantes anônimos, famosos e um grupo exclusivo de veteranos, formado por ex-BBBs que já marcaram a história do programa.

A estreia está marcada para esta segunda-feira (12), e a proposta da produção é clara: trazer de volta nomes que já conhecem a dinâmica do confinamento, sabem jogar sob pressão e têm potencial para movimentar o público desde os primeiros dias.

Embora a emissora ainda não tenha divulgado oficialmente o elenco completo, perfis especializados em reality shows e colunistas de entretenimento apontam que alguns ex-participantes já estão confirmados nos bastidores, com negociações encerradas ou em fase final.

Entre os nomes que aparecem como certos para o grupo de veteranos estão:

• Sol Vega (BBB 4)

• Alan Passos (BBB 5)

• Alberto Cowboy (BBB 7)

• Jonas Sulzbach (BBB 12)

• Aline Mattos (BBB 13)

• Ana Paula Renault (BBB 16)

• Babu Santana (BBB 20)

• Sarah Andrade (BBB 21)

A presença de ex-BBBs de diferentes gerações deve reacender rivalidades, provocar comparações com edições passadas e criar conflitos mais intensos, já que todos entram com experiência e histórico conhecido pelo público.

A expectativa é que a mistura entre veteranos, anônimos e famosos torne o BBB 26 mais estratégico, imprevisível e competitivo desde a primeira semana. A confirmação oficial da lista completa deve ocorrer nos próximos dias, próximo à estreia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!