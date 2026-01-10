Veteranos BBB 26: confira a lista atualizada dos ex-BBBs que podem estar confirmados
Nova edição estreia nesta segunda-feira (12) e aposta no retorno de ex-participantes para renovar o jogo e elevar o nível de estratégia dentro da casa
A Globo decidiu mudar as regras do jogo e apostar alto no BBB 26. Pela primeira vez, a nova edição do reality vai reunir participantes anônimos, famosos e um grupo exclusivo de veteranos, formado por ex-BBBs que já marcaram a história do programa.
A estreia está marcada para esta segunda-feira (12), e a proposta da produção é clara: trazer de volta nomes que já conhecem a dinâmica do confinamento, sabem jogar sob pressão e têm potencial para movimentar o público desde os primeiros dias.
Embora a emissora ainda não tenha divulgado oficialmente o elenco completo, perfis especializados em reality shows e colunistas de entretenimento apontam que alguns ex-participantes já estão confirmados nos bastidores, com negociações encerradas ou em fase final.
Entre os nomes que aparecem como certos para o grupo de veteranos estão:
• Sol Vega (BBB 4)
• Alan Passos (BBB 5)
• Alberto Cowboy (BBB 7)
• Jonas Sulzbach (BBB 12)
• Aline Mattos (BBB 13)
• Ana Paula Renault (BBB 16)
• Babu Santana (BBB 20)
• Sarah Andrade (BBB 21)
A presença de ex-BBBs de diferentes gerações deve reacender rivalidades, provocar comparações com edições passadas e criar conflitos mais intensos, já que todos entram com experiência e histórico conhecido pelo público.
A expectativa é que a mistura entre veteranos, anônimos e famosos torne o BBB 26 mais estratégico, imprevisível e competitivo desde a primeira semana. A confirmação oficial da lista completa deve ocorrer nos próximos dias, próximo à estreia.
