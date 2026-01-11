Prefeituras da Grande Goiânia acumulam dívida de quase R$ 200 milhões com a Rápido Araguaia

Documentos obtidos pelo Portal 6 surgem em meio à ameaça de paralisação no transporte coletivo por atraso salarial

Augusto Araújo - 11 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de ônibus da Rápido Araguaia, que atende a Grande Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Portal 6 teve acesso a documentos que revelam o tamanho da dívida dos municípios atendidos pela Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia (RMTC) com a empresa Rápido Araguaia.

As informações vieram à tona em meio a um momento turbulento, no qual funcionários da empresa podem paralisar as atividades por falta de recebimento do salário do mês de dezembro de 2025.

Conforme os dados, obtidos com exclusividade pela reportagem, as pendências são relativas aos anos de 2024 e 2025.

A maior dívida seria da Prefeitura de Goiânia, no valor de R$ 90.035.012,58, seguida por Aparecida de Goiânia, com um montante de R$ 47.483.536,14.

Na sequência, aparecem a Prefeitura de Trindade, com uma pendência de R$ 28.583.488,11; Goianira, que estaria devendo R$ 17.795.842,56; e Senador Canedo, com R$ 2.846.967,34.

Além dessas cinco prefeituras, o Governo de Goiás também não teria feito um repasse de R$ 6.377.327,29 à Rápido Araguaia.

Dessa forma, a soma de todos os valores que estariam faltando ser repassados à empresa totaliza R$ 193.122.174,02.

Posicionamento

À reportagem, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) alegou que o Estado de Goiás não possui nenhum débito com o transporte coletivo e que o valor referente ao mês de dezembro foi pago em dia, na primeira semana de janeiro.

Já a Prefeitura de Trindade informou que o município realiza, desde outubro de 2025, o pagamento da contrapartida destinada ao subsídio do transporte coletivo.

“Até o momento, foram quitadas três parcelas, cada uma no valor de R$ 500 mil, o que totaliza R$ 1,5 milhão em recursos aplicados na política de mobilidade urbana”, salientou (nota completa ao final da matéria).

Na última semana, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou, por meio de nota à imprensa, que os repasses do subsídio ao transporte coletivo estão em dia e que, somente em 2025, foram pagos mais de R$ 50 milhões para manter a tarifa em R$ 4,30 e viabilizar a renovação da frota.

As demais prefeituras não responderam à reportagem até o fechamento desta publicação. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Confira a íntegra da nota enviada pela Prefeitura de Trindade:

“A Prefeitura de Trindade informa que o município já realiza, desde outubro de 2025, o pagamento da contrapartida destinada ao subsídio do transporte coletivo. Até o momento, foram quitadas três parcelas, cada uma no valor de R$ 500 mil, o que totaliza R$ 1,5 milhão em recursos aplicados na política de mobilidade urbana.

Os repasses são realizados em conformidade com a capacidade operacional e financeira do município.

A Prefeitura destaca que mantém tratativas permanentes com a Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) de Goiás e a diretoria da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), com o objetivo de avançar em soluções técnicas e viáveis para o custeio do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia.

O Município negocia e busca alternativas para melhorar o valor do repasse mensal referente à contribuição no rateio metropolitano e considera, entre outras fontes, a possível utilização de receitas provenientes da Área Azul e a destinação de emendas parlamentares. A previsão é de que o reforço no repasse ocorra a partir do mês de março, de forma compatível com a capacidade orçamentária local.

Neste sentido, o deputado estadual Cristiano Galindo anunciou, em reunião realizada na terça-feira (06/01), a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões para o município de Trindade. Os recursos serão utilizados para subsidiar o transporte coletivo urbano.

As medidas são adotadas de forma responsável, com atenção aos princípios da responsabilidade fiscal e da gestão transparente.

Além da contribuição financeira ao modelo de custeio, Trindade reafirma sua participação estrutural no fortalecimento do sistema, com investimentos diretos em infraestrutura urbana. Como exemplo, destaca-se a reconstrução integral do terminal rodoviário da cidade, com recursos municipais da ordem de R$ 3 milhões, tendo em vista oferecer melhores condições de acesso, conforto e dignidade à população usuária.

A administração municipal reforça que está comprometida com a continuidade do transporte coletivo metropolitano, sem nenhum prejuízo à população, e permanece aberta ao diálogo institucional com todos os entes envolvidos, em busca de soluções equilibradas, sustentáveis e socialmente responsáveis.”

