Maior temperatura já registrada na Terra impressiona e passa dos 56 °C

Registro feito no Vale da Morte, nos Estados Unidos, segue como o maior calor oficial já medido no planeta e ajuda a contextualizar os extremos climáticos atuais

Isabella Valverde - 12 de janeiro de 2026

Em meio a debates cada vez mais intensos sobre mudanças climáticas, um dado histórico continua chamando a atenção de cientistas e curiosos: a maior temperatura já registrada oficialmente na superfície da Terra ultrapassou a marca dos 56 °C. O número, anotado há mais de um século, segue como referência máxima do calor extremo no planeta.

O recorde foi registrado em 10 de julho de 1913, no Vale da Morte, região desértica localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Naquele dia, os termômetros marcaram 56,7 °C, um valor tão elevado que até hoje desafia os limites do que se considera suportável para seres humanos e ecossistemas. O dado é reconhecido internacionalmente e consta nos registros do Guinness World Records.

Onde o calor atinge níveis extremos

A medição ocorreu em Furnace Creek Ranch, uma das áreas mais quentes e secas do planeta. O Vale da Morte reúne condições geográficas únicas: grandes áreas abaixo do nível do mar, relevo fechado que dificulta a circulação do ar e intensa radiação solar.

Esses fatores combinados criam um ambiente propício para temperaturas excepcionais.

Para que o registro fosse validado, a medição seguiu padrões técnicos rigorosos. O termômetro estava posicionado a cerca de 1,5 metro do solo, protegido da incidência direta do sol e em local ventilado — critérios exigidos para medições oficiais.

Recordes que já foram revistos

Ao longo da história, outros valores ainda mais altos chegaram a ser anunciados, mas nem todos resistiram à revisão científica. Por décadas, o maior calor já registrado foi atribuído à cidade de ‘Aziziya, na Líbia, onde se apontava uma temperatura de 57,8 °C em 1922. Após uma análise detalhada, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) anulou esse recorde em 2012, identificando falhas no método de medição.

O próprio dado de 1913 também é alvo de debates entre especialistas. Alguns meteorologistas defendem que o valor pode ter sido superestimado em alguns graus. Ainda assim, nenhuma revisão oficial retirou sua validade, e ele permanece como o recorde aceito mundialmente.

Outros pontos do planeta que enfrentaram calor extremo

Embora o Vale da Morte detenha o recorde absoluto, outras regiões já chegaram perto. Na África, a maior temperatura oficial registrada foi de 55 °C, na Tunísia, em 1931. Na Ásia, o recorde é mais recente: 54 °C no Irã, em 2017.

Esses episódios mostram que o calor extremo não se limita a um único continente, embora seja relativamente raro em termos históricos.

Um alerta para o presente

Dados recentes indicam que a temperatura média global atual é mais alta do que em grande parte dos últimos 11 mil anos.

Em julho de 2023, o planeta registrou uma média de 17 °C, superando marcas anteriores. Especialistas alertam que, embora a Terra já tenha enfrentado períodos quentes no passado, o aquecimento atual ocorre de forma acelerada e está diretamente ligado ao aumento das emissões de gases de efeito estufa.

O recorde histórico de mais de 56 °C segue como um lembrete poderoso dos limites do clima terrestre — e dos riscos de empurrá-los ainda mais.

