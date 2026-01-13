Segredo do ar-condicionado para deixar a casa sempre fresquinha e economizar na conta de energia

Com pequenos ajustes no uso do ar-condicionado, é possível manter a casa agradável mesmo nos dias mais quentes, sem sustos na conta de luz no fim do mês

Layne Brito - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Manter a casa fresca durante os dias de calor intenso não precisa significar gastos excessivos com energia elétrica. O que muita gente não sabe é que o segredo para um ambiente confortável e econômico está na forma como o ar-condicionado é utilizado no dia a dia.

Ajustes simples, aliados a bons hábitos, fazem toda a diferença no desempenho do aparelho e no valor da conta de luz.

Um dos principais erros é acreditar que temperaturas muito baixas resfriam o ambiente mais rápido. Na prática, o ar-condicionado consome mais energia ao tentar atingir graus extremos, sem trazer conforto adicional.

A recomendação de especialistas é manter o aparelho regulado entre 23 °C e 25 °C, faixa considerada ideal para equilibrar frescor e economia.

Outro ponto essencial está relacionado à limpeza dos filtros. Quando sujos, eles dificultam a passagem do ar, forçando o motor a trabalhar mais. Esse esforço extra aumenta o consumo de energia e reduz a eficiência do resfriamento.

O ideal é limpar os filtros a cada 15 ou 30 dias, dependendo da frequência de uso.

A vedação correta do ambiente também influencia diretamente no desempenho do ar-condicionado. Portas e janelas mal fechadas permitem a entrada de ar quente, fazendo com que o aparelho trabalhe continuamente para manter a temperatura.

Cortinas, persianas e até tapetes ajudam a bloquear o calor externo e manter o frescor por mais tempo.

Outro segredo pouco conhecido é o uso do modo “sleep” ou “econômico”, presente na maioria dos aparelhos modernos.

Essa função ajusta automaticamente a temperatura ao longo da noite, garantindo conforto térmico enquanto reduz o consumo de energia sem que o usuário perceba.

Além disso, a posição correta do aparelho faz diferença. Instalar o ar-condicionado em locais onde o ar possa circular livremente evita pontos de calor e melhora a distribuição do frescor pelo ambiente.

Ventiladores de teto ou de apoio também podem ser usados como aliados, ajudando a espalhar o ar frio sem aumentar significativamente o gasto energético.

Com atitudes simples e conscientes, é possível manter a casa sempre fresquinha, mesmo nos dias mais quentes, e ainda aliviar o peso da conta de energia.

O segredo não está em usar mais o ar-condicionado, mas em utilizá-lo de forma inteligente.

