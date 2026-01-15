Avaliada em R$ 27 milhões, mansão onde Zé Felipe mora em Goiânia está à venda

Imóvel foi alugado pelo filho de Leonardo desde meados de junho de 2025, após separação com Virginia

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2026

Imagem mostra Zé Felipe e mansão em Goiânia. (Foto: Redes sociais/Divulgação)

Localizada no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, a mansão do cantor Zé Felipe está à venda. O imóvel fica a cerca de 300 metros da residência em que ele morava com a ex-esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, e o anúncio foi notado por alguns fãs na última quarta-feira (14).

Avaliado em cerca de R$ 27 milhões, o imóvel é alugado pelo filho de Leonardo desde meados de junho de 2025. O anúncio de venda, no entanto, não é recente.

Conforme o Portal Leo Dias, a propriedade possui cerca de 3 mil m² e está à venda há pelo menos dois anos. Enquanto aguarda um comprador, o proprietário permitiu que Zé Felipe residisse no local.

Procurada pelo Metrópoles, a equipe do cantor confirmou que a propriedade anunciada é, de fato, onde o sertanejo mora atualmente. No entanto, ressaltou que o contrato de locação segue válido e que ele não pretende buscar outro imóvel no momento.

À época da mudança, logo após a separação de Virginia, Zé Felipe explicou que a decisão teve como objetivo preservar a rotina das crianças.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!