Motorista de aplicativo fica sem acreditar no que passageira disse durante viagem
Comentário sobre o modelo do carro durante uma corrida gerou constrangimento, repercutiu nas redes sociais e provocou indignação entre usuários
Trabalhar como motorista de aplicativo significa conviver diariamente com pessoas diferentes e lidar com situações inesperadas.
Nem sempre, porém, essas experiências são positivas, especialmente quando faltam respeito e empatia durante o atendimento.
Foi o que viveu a motorista conhecida como Meire Uber, que relatou um episódio desconfortável após aceitar uma corrida na categoria básica da plataforma.
Durante a viagem, a passageira demonstrou insatisfação ao perceber que o veículo era um Fiat Mobi.
De acordo com o relato divulgado em redes sociais, a passageira afirmou não gostar daquele modelo de carro e disse que só manteve a corrida porque estava atrasada.
Mesmo assim, deixou claro que prefere escolher o veículo em que vai viajar, apesar de ter solicitado a categoria mais simples do aplicativo.
A situação se agravou quando a passageira questionou por que a motorista, após anos trabalhando na plataforma, ainda não havia conseguido um carro melhor.
O comentário causou constrangimento e levou a condutora a temer uma avaliação negativa motivada apenas pelo modelo do veículo.
Em vídeo, a motorista afirmou que nunca havia passado por algo semelhante e lamentou a postura da passageira.
Ela destacou que, caso o cliente não concorde com o carro designado, pode cancelar a corrida ou optar por categorias superiores, que oferecem veículos diferenciados.
