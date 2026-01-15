Motorista de aplicativo fica sem acreditar no que passageira disse durante viagem

Comentário sobre o modelo do carro durante uma corrida gerou constrangimento, repercutiu nas redes sociais e provocou indignação entre usuários

Magno Oliver - 15 de janeiro de 2026

Trabalhar como motorista de aplicativo significa conviver diariamente com pessoas diferentes e lidar com situações inesperadas.

Nem sempre, porém, essas experiências são positivas, especialmente quando faltam respeito e empatia durante o atendimento.

Foi o que viveu a motorista conhecida como Meire Uber, que relatou um episódio desconfortável após aceitar uma corrida na categoria básica da plataforma.

Durante a viagem, a passageira demonstrou insatisfação ao perceber que o veículo era um Fiat Mobi.

De acordo com o relato divulgado em redes sociais, a passageira afirmou não gostar daquele modelo de carro e disse que só manteve a corrida porque estava atrasada.

Mesmo assim, deixou claro que prefere escolher o veículo em que vai viajar, apesar de ter solicitado a categoria mais simples do aplicativo.

A situação se agravou quando a passageira questionou por que a motorista, após anos trabalhando na plataforma, ainda não havia conseguido um carro melhor.

O comentário causou constrangimento e levou a condutora a temer uma avaliação negativa motivada apenas pelo modelo do veículo.

Em vídeo, a motorista afirmou que nunca havia passado por algo semelhante e lamentou a postura da passageira.

Ela destacou que, caso o cliente não concorde com o carro designado, pode cancelar a corrida ou optar por categorias superiores, que oferecem veículos diferenciados.

