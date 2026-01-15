Não é a corrida: o exercício mais completo para fortalecer o corpo e a mente, segundo especialistas

Simples, sem equipamento e possível de fazer em casa: a prancha ativa vários músculos de uma vez e ainda pode melhorar foco, humor e autoconfiança

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quando se fala em melhorar a saúde, ganhar resistência e cuidar do bem-estar, a corrida costuma ser a primeira opção lembrada.

No entanto, especialistas em atividade física destacam que um exercício simples, feito parado e em poucos minutos, pode oferecer benefícios ainda mais amplos: a prancha.

Considerada um exercício isométrico, aquele em que o corpo permanece em posição estática, a prancha trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo.

O foco principal está no core, conjunto de músculos responsáveis por dar estabilidade ao tronco e sustentar a coluna.

Essa ativação ajuda não apenas no desempenho esportivo, mas também em atividades cotidianas, como sentar corretamente, carregar peso e manter uma boa postura ao longo do dia.

Ao contrário do que muitos imaginam, a prancha não fortalece apenas o abdômen. Durante a execução correta, há envolvimento de glúteos, lombar, ombros, braços e pernas, o que faz do exercício uma opção completa mesmo para quem tem pouco tempo disponível.

Especialistas ressaltam que a eficiência está na qualidade da execução, e não no tempo exagerado de permanência na posição.

Outro diferencial da prancha é o impacto positivo na mente. Por exigir concentração, controle da respiração e resistência ao desconforto, o exercício estimula o foco e a consciência corporal.

Com a prática regular, muitas pessoas relatam melhora no humor, sensação de autoconfiança e maior disciplina, já que a evolução acontece de forma gradual e perceptível.

Para executar a prancha corretamente, a orientação é manter o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares, com o abdômen contraído e os glúteos ativados.

Os cotovelos devem ficar alinhados abaixo dos ombros, evitando sobrecarga nas articulações.

Um erro comum é deixar o quadril cair ou subir demais, o que pode causar desconforto na lombar. A respiração deve ser contínua e controlada durante todo o exercício.

Quem está começando pode optar pela prancha com os joelhos apoiados no chão, reduzindo a intensidade.

Com o ganho de força, é possível evoluir para a prancha tradicional e, posteriormente, incluir variações que aumentem o desafio, como elevação de pernas ou braços.

Especialistas recomendam praticar a prancha de duas a quatro vezes por semana, sempre respeitando os limites do corpo.

Em caso de dor persistente nas costas ou nos ombros, a orientação é interromper o exercício e buscar acompanhamento profissional.

No fim, a prancha se destaca por reunir em poucos minutos benefícios que muitos procuram em treinos mais longos: força, estabilidade, postura e equilíbrio mental.

Um exemplo de que nem sempre o exercício mais completo é o mais óbvio ou o mais cansativo.

