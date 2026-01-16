Audiência da Globo despenca a níveis inéditos em pleno horário nobre

Novelas da emissora, sejam reprise ou inéditas, estão em baixa ao mesmo tempo

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Nunca antes a Globo viveu um cenário tão desafiador quanto em 2026.

Pela primeira vez, a líder de audiência se depara com uma lista de problemas para administrar, ao mesmo tempo, na mais importante faixa de sua grade de programação, o horário nobre.

Entre 2023 e 2024, o remake de Elas por Elas afundou a faixa das seis, mas o canal encontrou em Família é Tudo, no Jornal Nacional e na dupla Terra e Paixão e Renascer o contraponto necessário para sustentar o prime time.

Leia mais o conteúdo completo aqui.