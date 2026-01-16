BBB 26: Alberto Cowboy define cinco alvos na dinâmica Na Mira do Líder
Primeiro líder da edição distribui pulseiras ao vivo e delimita opções para o Paredão
Alberto Cowboy inaugurou sua liderança no BBB 26 ao indicar cinco participantes na dinâmica Na Mira do Líder, exibida ao vivo na sexta-feira (16).
A ação marca a primeira definição formal de alvos da temporada e estabelece o grupo a partir do qual sairá a indicação direta do Líder para o próximo Paredão.
Durante o programa, Alberto distribuiu pulseiras a Milena, Samira, Breno, Maxiane e Paulo Augusto sinalizando que os cinco são considerados opções de voto.
A dinâmica prevê que o Líder escolha um dos nomes indicados para a berlinda que será formada no domingo (18), em um processo que inclui ainda outras etapas do jogo.
Leia mais o conteúdo completo aqui.