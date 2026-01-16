BBB 26: Alberto Cowboy define cinco alvos na dinâmica Na Mira do Líder

Primeiro líder da edição distribui pulseiras ao vivo e delimita opções para o Paredão

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Alberto Cowboy define cinco alvos na dinâmica Na Mira do Líder

Alberto Cowboy inaugurou sua liderança no BBB 26 ao indicar cinco participantes na dinâmica Na Mira do Líder, exibida ao vivo na sexta-feira (16).

A ação marca a primeira definição formal de alvos da temporada e estabelece o grupo a partir do qual sairá a indicação direta do Líder para o próximo Paredão.

Durante o programa, Alberto distribuiu pulseiras a Milena, Samira, Breno, Maxiane e Paulo Augusto sinalizando que os cinco são considerados opções de voto.

Leia também

A dinâmica prevê que o Líder escolha um dos nomes indicados para a berlinda que será formada no domingo (18), em um processo que inclui ainda outras etapas do jogo.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias