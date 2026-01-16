BBB 26: Alberto Cowboy faz planos para o paredão e revela alvo
Primeiro líder da temporada trocou uma ideia com Babu Santana, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha
Primeiro líder do BBB 26, Alberto Cowboy teve uma conversa importante com Babu Santana, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha no Quarto do Líder a respeito do jogo e de suas opções de voto na formação do paredão.
“Por mais que eu esteja pensando, eu não tenho ainda uma indicação fechada”, revelou o empresário.
O veterano, porém, comentou que quer decidir o seu voto com calma e expressou preocupação com o ao vivo.
