BBB 26: Alberto Cowboy faz planos para o paredão e revela alvo

Primeiro líder da temporada trocou uma ideia com Babu Santana, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Primeiro líder do BBB 26, Alberto Cowboy teve uma conversa importante com Babu Santana, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha no Quarto do Líder a respeito do jogo e de suas opções de voto na formação do paredão.

“Por mais que eu esteja pensando, eu não tenho ainda uma indicação fechada”, revelou o empresário.

O veterano, porém, comentou que quer decidir o seu voto com calma e expressou preocupação com o ao vivo.

