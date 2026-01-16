BBB 26: Alberto Cowboy revela preocupação com comportamento de Pedro

Jonas Sulzbach e Babu Santana deram as suas opiniões a respeito do pipoca

16 de janeiro de 2026

A instabilidade emocional de Pedro, ora tentando criar fake news, ora se fazendo de vítima, virou um dos principais assuntos dentro do BBB 26.

Em conversa com Babu Santana, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade na cozinha, Alberto Cowboy demonstrou preocupação.

“Estou preocupado com ele.

Foi um menino que me recebeu tão bem.

Mora dentro do meu coração, mas não estou conseguindo acessar para ajudar.

Estou chateado comigo”, lamentou o primeiro líder da temporada.

