BBB 26 altera pesos da votação e amplia influência do voto único por CPF

Sistema misto é mantido, mas passa a priorizar voto individual na definição dos paredões

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

O BBB 26 estreia, neste domingo (18), uma nova configuração no sistema de votação dos paredões.

O modelo segue sendo misto, adotado desde o BBB 24, mas passa a operar com pesos diferentes entre os dois formatos disponíveis ao público, alterando a forma como o resultado final é calculado.

Desde a mudança implementada há duas edições, os telespectadores podem votar de duas maneiras distintas.

O chamado “Voto da Torcida” permite que o público vote quantas vezes quiser em um mesmo paredão.

Leia mais o conteúdo completo aqui.