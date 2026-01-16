BBB 26: Ana Paula Renault chora após ser indicada ao paredão: "Querem me pintar de bruxa"
Jornalista desabafou em conversa com Maxiane, Marcelo e Jordana
Indicada ao primeiro paredão do BBB 26 por Aline Campos, que deu o contragolpe após ser enviada à berlinda por Marcelo, que atendeu ao Big Fone, Ana Paula Renault foi às lágrimas ao desabafar com seus aliados.
“Você deveria ter mais fé”, disse Maxiane.
“Para que eu vou chorar”, respondeu a jornalista, não segurando o choro.
“Você é maravilhosa, forte, empoderada”, comentou Marcelo.
Jordana também elogiou a veterana, a classificando como “uma pessoa maravilhosa”.
Leia mais o conteúdo completo aqui.