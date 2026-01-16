BBB 26: Ana Paula Renault se queixa de brother: "Jogando baixo"
Jornalista trocou uma ideia com Jordana, Samira e Marcelo a respeito do assunto
Ana Paula Renault está bem atenta às movimentações de Pedro no BBB 26.
Depois de ter uma conversa dura com o brother, a sister bateu um papo com Jordana, Samira e Marcelo e expôs seu pé atrás com o vendedor ambulante.
“Se fez de vítima”, afirmou a veterana.
“Para você ficar de escrota”, opinou Jordana.
“Para eu ficar de muito escrota, grossa.
E depois foi se fazer de vítima, excluído no sofá”, analisou a jornalista.
