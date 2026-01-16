BBB 26: Ana Paula Renault se queixa de brother: "Jogando baixo"

Jornalista trocou uma ideia com Jordana, Samira e Marcelo a respeito do assunto

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula Renault se queixa de brother: "Jogando baixo"

Ana Paula Renault está bem atenta às movimentações de Pedro no BBB 26.

Depois de ter uma conversa dura com o brother, a sister bateu um papo com Jordana, Samira e Marcelo e expôs seu pé atrás com o vendedor ambulante.

“Se fez de vítima”, afirmou a veterana.

Leia também

“Para você ficar de escrota”, opinou Jordana.

“Para eu ficar de muito escrota, grossa.

E depois foi se fazer de vítima, excluído no sofá”, analisou a jornalista.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias