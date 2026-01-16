BBB 26: Lívia aceita R$ 50 mil, aperta botão e deixa disputa do Quarto Branco
Participante resistiu por quase 96 horas e foi a terceira a desistir da dinâmica por vaga no reality
Lívia apertou o botão vermelho do Quarto Branco na sexta-feira (16) e encerrou sua participação na disputa por uma vaga no elenco principal do BBB 26.
A decisão ocorreu após quase 96 horas de permanência na dinâmica de resistência, iniciada na estreia do programa.
Com o gesto, ela deixou a competição em troca de um prêmio de R$ 50 mil oferecido pela produção.
Conhecida também como Lívia Christina, a participante é da região Norte do país e integrava o grupo de candidatos que disputavam uma entrada no reality por meio do Quarto Branco, dinâmica destinada aos não selecionados nas Casas de Vidro.
Ao apertar o botão, Lívia se tornou a terceira pessoa a desistir do desafio desde o início da edição.
