BBB 26: Monique Evans debocha de Solange Couto e sai em defesa de Ana Paula Renault
Apresentadora também reclamou da presença de Pedro no Vip de Alberto Cowboy
Monique Evans está atenta a tudo que está acontecendo no BBB 26 .
Após Alberto Cowboy anuncia seu Vip, uma apresentação reagiu eufórica com a presença de Solange Couto na Xepa.
A loira ainda defendeu Ana Paula Renault e criticou Aline Campos .
“Vocês viram aquelas pessoas estão no Vip?
Pouquíssimas (risos).
E as caras das outras que ficaram (risos)?
Nossa!
E (a cara) daquela que é rabugenta?
Não aguento, gente, cada cara…
Tem uns que me enjoam”, disparou a mãe de Bárbara Evans.
