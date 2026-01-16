BBB 26: Monique Evans debocha de Solange Couto e sai em defesa de Ana Paula Renault

Apresentadora também reclamou da presença de Pedro no Vip de Alberto Cowboy

Monique Evans está atenta a tudo que está acontecendo no BBB 26 .

Após Alberto Cowboy anuncia seu Vip, uma apresentação reagiu eufórica com a presença de Solange Couto na Xepa.

A loira ainda defendeu Ana Paula Renault e criticou Aline Campos .

“Vocês viram aquelas pessoas estão no Vip?

Pouquíssimas (risos).

E as caras das outras que ficaram (risos)?

Nossa!

E (a cara) daquela que é rabugenta?

Não aguento, gente, cada cara…

Tem uns que me enjoam”, disparou a mãe de Bárbara Evans.

