BBB 26: Pedro leva "chamada" de Jonas Sulzbach após criar narrativa contra Ana Paula
O vendedor ambulante foi alertado pelo modelo em conversa no Quarto do Líder
A postura de Pedro continua causando incômodo nos participantes do BBB 26.
Em conversa no Quarto do Líder com Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha, o brother levou uma chamada do ex-BBB 12.
Tudo começou quando o pipoca disse que Ana Paula Renault tem “um grupo fechado” na casa.
“Ela falou que tinha um grupo fechado.
Eu joguei verde para colher maduro”, relatou o rapaz, que chegou a apontar a jornalista com “cabeça” da situação.
Leia mais o conteúdo completo aqui.