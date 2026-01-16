BBB 26: Pedro leva "chamada" de Jonas Sulzbach após criar narrativa contra Ana Paula

O vendedor ambulante foi alertado pelo modelo em conversa no Quarto do Líder

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Pedro leva "chamada" de Jonas Sulzbach após criar narrativa contra Ana Paula

A postura de Pedro continua causando incômodo nos participantes do BBB 26.

Em conversa no Quarto do Líder com Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha, o brother levou uma chamada do ex-BBB 12.

Tudo começou quando o pipoca disse que Ana Paula Renault tem “um grupo fechado” na casa.

Leia também

“Ela falou que tinha um grupo fechado.

Eu joguei verde para colher maduro”, relatou o rapaz, que chegou a apontar a jornalista com “cabeça” da situação.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias