BBB 26: Pedro se irrita com tratamento: "Acham que sou criança"
O vendedor ambulante ficou incomodado com uma intervenção de Babu Santana e Marciele
Alvo de muitas críticas no BBB 26, Pedro se irritou com Babu Santana e Marciele nesta sexta-feira (16).
Na cozinha do Vip, o pipoca se queixou de uma dor de garganta e resolveu preparar um chá de gengibre.
O ator, porém, fez um alerta importante.
“O que é bom para voz e garganta é sono.
Nossas cordas vocais estão ligadas ao nosso emocional.
Mais de uma vez, vi pessoas preocupadas com o seu estado emocional”, disse Babu.
