BBB 26: Pedro se irrita com tratamento: "Acham que sou criança"

O vendedor ambulante ficou incomodado com uma intervenção de Babu Santana e Marciele

Alvo de muitas críticas no BBB 26, Pedro se irritou com Babu Santana e Marciele nesta sexta-feira (16).

Na cozinha do Vip, o pipoca se queixou de uma dor de garganta e resolveu preparar um chá de gengibre.

O ator, porém, fez um alerta importante.

“O que é bom para voz e garganta é sono.

Nossas cordas vocais estão ligadas ao nosso emocional.

Mais de uma vez, vi pessoas preocupadas com o seu estado emocional”, disse Babu.

