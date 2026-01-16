BBB 26: Vaza vídeo de Pedro revelando patrimônio com venda de rosas

Brother tem sido um dos nomes mais comentados nesses primeiros dias de reality

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Um dos nomes mais comentados nesses primeiros dias de BBB 26, Pedro concedeu uma entrevista ao tiktoker Gualdezi em março de 2025 que tem dado o que falar.

Na conversa, que viralizou nas redes sociais em razão da participação do rapaz no reality da Globo, o vendedor ambulante revelou que chegou a faturar R$ 20 mil em um único mês.

“Sou ambulante.

Na verdade, distribuo um pouquinho de amor e solidariedade”, afirmou o paranaense, mostrando um print com o faturamento daquele mês ao entrevistador.

