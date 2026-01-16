BBB 26: Vaza vídeo de Pedro revelando patrimônio com venda de rosas
Brother tem sido um dos nomes mais comentados nesses primeiros dias de reality
Um dos nomes mais comentados nesses primeiros dias de BBB 26, Pedro concedeu uma entrevista ao tiktoker Gualdezi em março de 2025 que tem dado o que falar.
Na conversa, que viralizou nas redes sociais em razão da participação do rapaz no reality da Globo, o vendedor ambulante revelou que chegou a faturar R$ 20 mil em um único mês.
“Sou ambulante.
Na verdade, distribuo um pouquinho de amor e solidariedade”, afirmou o paranaense, mostrando um print com o faturamento daquele mês ao entrevistador.
