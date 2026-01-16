Coração Acelerado: Janete volta para Bom Retorno e dá de cara com Alaorzionho

Marido de Zilá não revela encontro com a cunhada e ex-noiva

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Janete (Letícia Spiller) volta para Bom Retorno, para visitar o pai doente, e dá de cara com Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

Casado com Zilá (Leandra Leal), o empresário esconde da mulher seu encontro com a irmã dela.

No passado, a mãe de Agrado (Isadora Cruz) e o filho de Alaor Amaral (Marcos Caruso) eram noivos, mas romperam depois de uma armação da mãe de Naiane (Isabele Drummond) para ficar com o pretendente da cantora sertaneja.

