Coração Acelerado: Naiane sabota música de Agrado para impedir que João Raul a escute

Interferência ocorre após envio de composição e amplia impasse entre personagens

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

A decisão de Naiane Sampaio Amaral (Isabelle Drummond) de impedir que João Raul (Filipe Bragança) tenha acesso a uma canção marca um novo ponto de tensão em Coração Acelerado.

A influenciadora age no momento em que um arquivo com uma composição de Agrado Garcia (Isadora Cruz) chega ao cantor e evita que o conteúdo seja ouvido.

A interferência ocorre depois que Agrado resolve encaminhar uma música autoral ao artista.

A iniciativa parte de um incentivo recebido de Zuzu (Elisa Lucinda) e está relacionada à tentativa da jovem de apresentar seu trabalho diretamente a João Raul.

A composição também se conecta à busca do cantor por uma menina conhecida no passado, cuja identidade ele desconhece.

Leia mais o conteúdo completo aqui.