Ernesto Paglia assume o Roda Viva após saída de Vera Magalhães da TV Cultura
Jornalista ficou mais de 40 anos na Globo
Ernesto Paglia vai assumir o Roda Viva a partir de fevereiro, após o Carnaval.
Até o fim de janeiro, edições inéditas do programa, gravadas por Vera Magalhães antes da apresentadora deixar a TV Cultura, serão exibidas.
O jornalista trabalhou na Globo durante mais de 40 anos e deixou a emissora em 2023, apesar de ter seguido realizando reportagens esporádicas para o canal.
