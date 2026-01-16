Ernesto Paglia assume o Roda Viva após saída de Vera Magalhães da TV Cultura

Jornalista ficou mais de 40 anos na Globo

Na Telinha Na Telinha -
Ernesto Paglia assume o Roda Viva após saída de Vera Magalhães da TV Cultura

Ernesto Paglia vai assumir o Roda Viva a partir de fevereiro, após o Carnaval.

Até o fim de janeiro, edições inéditas do programa, gravadas por Vera Magalhães antes da apresentadora deixar a TV Cultura, serão exibidas.

O jornalista trabalhou na Globo durante mais de 40 anos e deixou a emissora em 2023, apesar de ter seguido realizando reportagens esporádicas para o canal.

Leia também

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias