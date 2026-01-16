Êta Mundo Melhor: Estela se declara para Miriam pouco antes da mãe morrer: "Eu te amo!"
Fotógrafa convence a filha a contar a verdade para Anabela
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) perdoa Miriam (Letícia Sabatella) pelo abandono e confessa que nunca deixou de amá-la.
Antes de morrer, a fotógrafa convence a filha a contar para Anabela (Isabelly Carvalho) que é a sua mãe.
Quando acolheu a neta, Aurora (Lu Grimaldi) convenceu a enfermeira a fazer todos acreditarem que as duas eram irmãs, para proteger a família, principalmente a mocinha, do preconceito da sociedade.
