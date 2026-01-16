Êta Mundo Melhor: Estela se declara para Miriam pouco antes da mãe morrer: "Eu te amo!"

Fotógrafa convence a filha a contar a verdade para Anabela

Na Telinha Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Estela se declara para Miriam pouco antes da mãe morrer: "Eu te amo!"

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) perdoa Miriam (Letícia Sabatella) pelo abandono e confessa que nunca deixou de amá-la.

Antes de morrer, a fotógrafa convence a filha a contar para Anabela (Isabelly Carvalho) que é a sua mãe.

Quando acolheu a neta, Aurora (Lu Grimaldi) convenceu a enfermeira a fazer todos acreditarem que as duas eram irmãs, para proteger a família, principalmente a mocinha, do preconceito da sociedade.

Leia também

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias