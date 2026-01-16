Êta Mundo Melhor: Proibida de contar verdade sobre Miriam, Anabela explode

Segredo familiar mantido após morte gera conflito entre mãe biológica e filha

A recusa de Anabela (Isabelly Carvalho) em aceitar a decisão de Estela (Larissa Manoela) passa a conduzir os acontecimentos importantes de Êta Mundo Melhor após a morte de Miriam (Letícia Sabatella).

Abalada pela perda recente e impedida de falar abertamente sobre quem Miriam era de fato em sua vida, a menina reage com revolta à revelação tardia sobre sua origem.

O conflito ganha forma depois que Estela decide encerrar uma mentira sustentada desde a infância da garota.

A enfermeira comunica que não é irmã, mas mãe biológica de Anabela, informação que havia sido ocultada com o apoio de Aurora (Lu Grimaldi), avó de Estela.

