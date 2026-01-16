Êta Mundo Melhor: Sandra planeja revanche contra Ernesto

Vilã convence marido a fazer um segura de vida para depois matá-lo

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) convence Ernesto (Eriberto Leão) a fazer um seguro de vida, e quando o malandro concordar, ela começa a planejar sua morte para ficar com o dinheiro.

A vilã se vira contra o marido depois que ele decidir dar cabo de Celso (Rainer Cadete).

O bandido contrata um assassino para atirar no almofadinha, a loira se coloca na frente e acaba baleada em seu lugar.

