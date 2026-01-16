Globo divulga 1ª imagem de Belo e Viviane Araújo juntos em Três Graças; veja

Atores tiveram um relacionamento na vida real

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Nesta sexta-feira (16), a Globo divulgou a primeira imagem de Belo e Viviane Araújo em Três Graças.

Intérpretes de Misael e Consuelo, os atores viveram um relacionamento polêmico no início dos anos 2000 e se reencontraram na novela das nove, escrita por Aguinaldo Silva.

No clique, os personagens aparecem frente à frente em um cemitério do Rio de Janeiro, onde fica o túmulo dos pais dele.

No capítulo de segunda-feira (19), a mulher vai aparecer no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) à procura do ex-namorado.

