Heloisa Périssé dirigirá programa do Gloob: "Faltava esse espaço"

"A TV ainda é um espelho muito potente da sociedade", disse

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Heloisa Périssé vai dirigir o programa Habla Mesmo, do Gloob.

A atração será comandada por Nathi Costa, Emilly Nayara e Nina Prado, com estreia programa para a próxima segunda-feira (19).

A ideia é mostrar conversas de amizade e dilemas na juventude.

“Acho maravilhoso proporcionar aos jovens este espaço de protagonismo.

Eu acho que realmente faltava esse espaço de conversa, de escuta, e eu acredito piamente no sucesso do programa, tanto para crianças mais novas, que têm essas mais velhas como referência, quanto para as meninas da própria idade delas”, disse Heloisa à coluna Play, do jornal O Globo.

