Jorge Aragão é homenageado em Carnaval da Globo: "Difícil descrever"
Nova vinheta entra neste domingo (18)
Jorge Aragão embala o Carnaval da Globo com a música da Globeleza desde 1991.
Para este ano, ele gravou a nova vinheta ao lado dos cantores Sereno, Nei Lopes e Sombrinha, com participação de Erika Moura e Valeria Valenssa.
“Chega a ser difícil descrever, de tamanha alegria”, orgulhou-se ele à coluna Play, do jornal O Globo.
“É uma honra ver minha obra sendo celebrada, uma satisfação enorme.
É saber que tudo valeu a pena!
Me senti em casa, brinquei, cantei”, acrescentou.
