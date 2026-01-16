Jorge Aragão é homenageado em Carnaval da Globo: "Difícil descrever"

Nova vinheta entra neste domingo (18)

Na Telinha Na Telinha -
Jorge Aragão é homenageado em Carnaval da Globo: "Difícil descrever"

Jorge Aragão embala o Carnaval da Globo com a música da Globeleza desde 1991.

Para este ano, ele gravou a nova vinheta ao lado dos cantores Sereno, Nei Lopes e Sombrinha, com participação de Erika Moura e Valeria Valenssa.

“Chega a ser difícil descrever, de tamanha alegria”, orgulhou-se ele à coluna Play, do jornal O Globo.

Leia também

“É uma honra ver minha obra sendo celebrada, uma satisfação enorme.

É saber que tudo valeu a pena!

Me senti em casa, brinquei, cantei”, acrescentou.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias