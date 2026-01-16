Luciana Gimenez deixa a RedeTV! após 25 anos

Emissora foi quem divulgou a saída da apresentadora

Na Telinha Na Telinha -
Luciana Gimenez deixa a RedeTV! após 25 anos

Na tarde desta sexta-feira (16), a RedeTV!

divulgou um comunicado informando que Luciana Gimenez está de saída da emissora após 25 anos de vínculo profissional.

De acordo com nota emitida pelo canal paulistano, a decisão foi tomada de comum acordo.

Leia também

“Ao longo de mais de duas décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira.

Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do ‘SuperPop’ e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!”, diz o texto.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias