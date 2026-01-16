Luciana Gimenez deixa a RedeTV! após 25 anos

Emissora foi quem divulgou a saída da apresentadora

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Na tarde desta sexta-feira (16), a RedeTV!

divulgou um comunicado informando que Luciana Gimenez está de saída da emissora após 25 anos de vínculo profissional.

De acordo com nota emitida pelo canal paulistano, a decisão foi tomada de comum acordo.

“Ao longo de mais de duas décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira.

Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do ‘SuperPop’ e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!”, diz o texto.

