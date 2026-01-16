Menino de 11 anos vende doces para ajudar irmãos e recebe surpresa de policiais em Goiânia

Caso veio à tona após equipe ser informada, por meio de um grupo de WhatsApp, sobre circulação do pequeno no terminal

Gabriella Pinheiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Com apenas 11 anos, o pequeno Ricardo Henrique já inspira pela dedicação e pelo senso de responsabilidade. Vindo de uma família humilde, ele decidiu comercializar jujubas no Terminal Paulo Garcia, em Goiânia, para conseguir comprar materiais escolares para os irmãos, de 14, 13 e 6 anos.

A atitude comoveu policiais do Batalhão de Terminal que, em um gesto solidário, doaram os itens necessários. A situação ocorreu na última quarta-feira (14).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o sargento Paulo Vieira relatou que o caso veio à tona após a equipe ser informada, por meio de um grupo de WhatsApp, sobre a presença do menino circulando pelo terminal, o que motivou o deslocamento dos militares até o local.

Ao abordarem o menor, que aparentava nervosismo, os policiais perceberam a situação de vulnerabilidade enfrentada pela família e decidiram doar materiais como cadernos e kits escolares.

“Senti e até falei para um colega: ‘vamos passar no terminal para ver o que está acontecendo com a criança’. Ao perceber a guarnição, ele começou a querer sair correndo. Nós o paramos e ele disse: ‘não me bate’. Eu respondi: ‘meu filho, nós não vamos te bater, estamos aqui para te ajudar’, porque a polícia é mão amiga, não é para agredir”, relatou o sargento.

Na sequência, os policiais foram até uma papelaria próxima, onde adquiriram cadernos e kits escolares.

A surpresa foi realizada enquanto o garoto ainda estava na plataforma, aguardando a mãe em uma sala reservada. A mulher compareceu ao local para buscar o filho após ser comunicada pela Organização Militar (OM).

Ainda no mesmo dia, a corporação visitou a residência da família, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a criança, a iniciativa de vender doces surgiu após perceber as dificuldades financeiras enfrentadas pela mãe.

Ricardo também contou que sonha em ser empresário para ajudar financeiramente a mãe e toda a família. “Meu sonho é ser empresário, ajudar a minha mãe, ajudar a minha família, ajudar os meus irmãos e um dia vencer na vida”, afirmou.



