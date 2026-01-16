NaTelinha Talk: Walter Zagari é o entrevistado desta sexta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Gustavo Leme, ao vivo, a partir das 16h, no YouTube
Nesta sexta-feira (16), o NaTelinha Talk Podcast inicia sua temporada 2026 com Walter Zagari.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 16h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Gustavo Leme.
Walter Zagari, conhecido como o “Silvio Santos da publicidade”, iniciou sua carreira como office-boy na TV Tupi (1950 – 1980) e chegou ao cargo de diretor da área comercial.
No SBT, atuou por duas décadas, sendo os últimos 10 anos como superintendente comercial, até abraçar o projeto da Record, onde permaneceu até 2021.
