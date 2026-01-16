O que fez Babu Santana após o BBB 20

Ator fez apenas uma novela do começo ao fim na Globo

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Babu Santana participou do Big Brother Brasil em 2020 para que o programa servisse como uma vitrine, no intuito de atrair novos trabalhos.

De lá pra cá, o intérprete de Tim Maia nos cinemas contabiliza quatro filmes, uma novela e algumas participações em outras.

O ator de 46 anos de idade tão logo saiu do BBB 20, conseguiu uma vaga para participar de alguns capítulos da novela Salve-Se Quem Puder, que atravessou a pandemia de Covid-19.

Seu personagem durou por volta de um mês.

