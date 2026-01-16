SBT anuncia renovação dos direitos da Copa do Nordeste
Torneio contará com 20 clubes; será o nono ano seguido no SBT
O SBT anunciou oficialmente na manhã desta sexta-feira (16) a renovação dos direitos da Copa do Nordeste para 2026.
Será o nono ano consecutivo sendo a casa do mais importante torneio regional do país.
Por meio de suas afiliadas, o SBT Nordeste exibirá ao vivo jogos de todas as rodadas, prometendo ampla cobertura, além de ter grande parte da programação dedicada ao certame.
