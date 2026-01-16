Três Graças: Atentado contra Ferette coloca dois suspeitos na berlinda

Misael e Rogério têm motivos de sobra para acabar com o vilão

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) sera vítima de um atentado, durante evento na Chacrinha, mas consegue escapar com vida.

Misael (Belo), que comprou uma arma para matar o crápula, e Rogério (Eduardo Moscovis), que voltou para se vingar do ex-sócio, entram na lista de suspeitos.

O compadre de Joaquim (Marcos Palmeira) foi o primeiro a acusar o magnata de distribuir placebo para os moradores da comunidade, culpando o presidente da Fundação pela morte de sua mulher.

