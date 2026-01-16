Três Graças: Gerluce se desespera, corre perigo e implora perdão à mãe

Descoberta da escultura leva jovem a barrar denúncia e revelar autoria do roubo

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

A ida de Lígia (Dira Paes) à delegacia é interrompida no último instante e evita a prisão de Gerluce (Sophie Charlotte) em Três Graças.

A jovem chega ao distrito policial pouco antes do registro da denúncia e convence a mãe a voltar para casa, assumindo, em seguida, a responsabilidade pelo roubo da estátua que dá nome à novela.

A confissão ocorre após Lígia encontrar a escultura escondida no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira).

Ao se deparar com a peça por acaso, depois de um descuido que a deixa visível, ela confronta o ex-marido, acreditando que ele seja o único envolvido no crime.

No mesmo local, sem ser notada, a mulher ainda presencia um encontro entre Joaquim e Arminda (Grazi Massafera), o que reforça sua decisão de procurar a polícia.

