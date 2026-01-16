Três Graças: Joaquim acaba na delegacia após denúncia grave contra ferro-velho

Registro policial muda foco da investigação e aciona operação comandada por Paulinho

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

A investigação policial em Três Graças passa a alcançar Joaquim (Marcos Palmeira) depois que Lígia (Dira Paes) comparece à delegacia e formaliza uma queixa.

O registro não menciona o furto da estátua, mas acusa o ex-marido de importunação e perseguição.

A comunicação do fato resulta na lavratura de um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e na convocação do dono do ferro-velho para prestar esclarecimentos.

A ida de Lígia à polícia ocorre após ela localizar a estátua roubada no ferro-velho.

A intenção inicial é denunciar o crime, mas a situação se altera quando Gerluce (Sophie Charlotte) admite envolvimento no episódio no último momento.

